Политика Украина однозначно будет приглашена в НАТО в границах 1991 года, - Стефанишина

2024-10-20 08:30

После того, как Украина получит приглашение в Альянс, нужно будет провести еще некоторые реформы, отметила министр.

Украинская власть не обсуждает вопрос вступления в НАТО без территорий, которые были оккупированы россиянами.

Об этом министр юстиции и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала в интервью Наталье Мосейчук.

"Украина однозначно будет приглашена в НАТО в границах 1991 года, как суверенное независимое государство", - заявила чиновница.

Собеседница подчеркнула, что после приглашения в Альянс составляется протокол о присоединении, в котором указываются и сроки, и реформы, необходимые для вступления в НАТО. "Это уже технические вещи, вопрос технической взаимосовместимости, речь идет о нестрашных реформах", - объяснила Стефанишина.

Министр также рассказала, когда наша страна сможет пополнить ряды государств-членов Альянса:

"Членство Украины в НАТО состоится после войны".

Отношения Украина - НАТО - новости

В октябре президент Владимир Зеленский в парламенте впервые презентовал гражданам Украины план победы, он состоит из нескольких пунктов, а в первом из них говорится о необходимости предоставления нашей стране приглашения в Альянс.

Позже министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сказал, что для достижения консенсуса среди союзников по блоку насчет предоставления приглашения украинскому государству, необходимо согласовать четкие критерии, которым для такого шага наша страна должна соответствовать.

Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения России, Киев подал заявку на то, чтобы вступить в НАТО по ускоренной процедуре. Летом 2024 года в Вашингтоне прошел саммит Альянса, на котором все 32 члена этого военно-политического блока подтвердили, что украинское государство находится на пути к обретению членства.