ВОЙНА В Украине фото Спутник зафиксировал передвижение северокорейских войск на россии

2024-10-21 09:36

Спутник Южной Кореи зафиксировал передвижение войск КНДР на россии: во Владивостоке в настоящее время находится 1500 солдат спецназа. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на источники в местной разведке.

Национальная служба разведки Южной Кореи сообщила, что КНДР решила направить около 12 тысяч военных на россиидля поддержки ее войны против Украины и уже развернула 1500 спецназовцев во Владивостоке.

Вероятно, этот снимок был сделан спутником, оснащенным радаром с синтетической апертурой (SAR), который может собирать данные вне зависимости от погоды с помощью систем дистанционного зондирования, предполагает СМИ.

Южная Корея использует несколько спутников, оборудованных поисково-спасательной системой, включая военный разведывательный спутник, хотя изображения, сделанные военными спутниками, обычно, не включаются в правительственные пресс-релизы, поскольку они классифицируются как тайна.

Южная Корея внимательно отслеживает перемещение Северной Кореи со спутников, управляемых правительством и военными, на фоне роста и углубления военного сотрудничества между рашистами и Пхеньяном.

 

Напомним, СМИ ранее заявили, что власти Северной Кореи отправили на россию для войны против Украины свой специальный отряд – Силы специальных операций КНДР.

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