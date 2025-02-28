Северная Корея отправила в Курскую народную республику дополнительные войска

Северная Корея отправила дополнительные войска в Курскую народную республику. Точное количество военного контингента остается неизвестным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейскую разведку.
Переброска войск осуществлялась российскими грузовыми судами и военными самолетами. На рф прибыли мотострелковые, инженерные и разведывательные подразделения, ранее не участвовавшие в боях в Курской области.
Отмечается, что в период с января по февраль 2025 года КНДР направила на россию до трех тысяч военнослужащих.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что еще 2000-3000 военных КНДР россия собирается перебросить на Курское направление.