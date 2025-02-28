ВОЙНА В Украине Северная Корея отправила в Курскую народную республику дополнительные войска

2025-02-28 11:32

Северная Корея отправила дополнительные войска в Курскую народную республику. Точное количество военного контингента остается неизвестным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейскую разведку.

Переброска войск осуществлялась российскими грузовыми судами и военными самолетами. На рф прибыли мотострелковые, инженерные и разведывательные подразделения, ранее не участвовавшие в боях в Курской области.

Отмечается, что в период с января по февраль 2025 года КНДР направила на россию до трех тысяч военнослужащих.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что еще 2000-3000 военных КНДР россия собирается перебросить на Курское направление.

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Дело по организации преступной схемы в Тернопольском ТЦК передано в суд - виновным грозит до десяти лет тюрьмы 2025-02-27 13:35
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