ВОЙНА В Украине Кому передадут функции ликвидированных с 1 января 2025 года МСЕК

2024-10-23 15:38

МСЭК по состоянию на 1 января 2025 года как отдельные юридические лица приостановят свою деятельность. Их функции передадут кластерным и надкластерным больницам. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга по ликвидации медико-социальных экспертных комиссий и выполнению решения СНБО Украины по противодействию коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности.

"Кластерные и надкластерные больницы - это уже результат госпитального планирования, которое провел Минздрав и определил в каждом регионе эти больницы. Они обеспечивают доступность пациентам в пределах определенных нормативов и имеют как минимум 20 направлений оказания медпомощи и т.п.", - объяснил чиновник.

Минздрав таким образом решает четыре глобальные проблемы, и у них есть кадры, уверяет министр.

"Что касается вопроса цифровизации, то все кластерные и надкластерные больницы подключены к ЕСЗО (Электронная система здравоохранения - ред.), и решение об установлении инвалидности будет приниматься на основе данных, которые записаны в ЕСЗО", - проинформировал глава Минздрава.

Министр отметил, что это позволит четко отслеживать, какой врач, когда и какой диагноз вносит, какие исследования и когда проводились.

"В случае проведения расследования, если будет обжалование по уголовным делам, например, мы четко будем видеть вертикаль, кто, где, на каких этапах допускал ошибку... Мы можем отслеживать в автоматическом режиме аномальные вещи или диагнозы, связанные или с больницей, или с конкретным врачом, и работать на предубеждения, и работать с ними, чтобы не было никаких потенциальных злоупотреблений", - убеждает чиновник.

Ляшко добавил, что так будет решен и вопрос безбарьерности, потому что все больницы, работающие с НСЗУ, имеют сертификат соответствующей организации, которая показала, что есть все условия, чтобы в заведение можно было передвигаться лицам с инвалидностью без каких-либо барьеров. Кроме того, этим решается и вопрос зарплат.

Минздрав планирует отказаться от понятия "медико-социальная экспертиза". Далее подключается и Минэкономики - в случае если человек после потери функциональности не может выполнять ту работу, которую он выполнял до этого по состоянию здоровья. Подключается и Минобразования, "если потребуется человеку предложить переобучение из-за потери определенных функций организма".

"Это позволит нам в конечном этапе предлагать не дополнительные выплаты, а компенсаторы, которые позволят вернуть человека в социум, быть (ему - ред.) социально и экономически активным", - резюмировал Ляшко.