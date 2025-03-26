ВОЙНА В Украине Стали известны детали стартовавшей в прошлом году кардинальной реформы МСЭК

2025-03-26 11:28

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в настоящее время правительство продолжает реформу МСЭК, а привлеченные министерства и ведомства слаженно сотрудничают и реализуют поставленные задачи. Об этом он заявил на заседании Кабинета Министров .

"Реформируем устаревшую бюрократическую неэффективную систему. Наши цели: восстановить здоровье человека, дать человеку возможность работать, содержать себя и свою семью и предоставить социальную помощь тем, кому она действительно нужна", - акцентировал Шмыгаль.

По его словам, сегодня 1440 экспертных команд проводят оценивание повседневного функционирования человека, и уже принято решение по 90 тысячам человек.

Напомним, в 2024 году после ряда громких коррупционных скандалов в Украине решили ликвидировать МСЭК. Президент Зеленский подписал указ, который положил начало ликвидации МСЭК как части реформы системы оценки инвалидности в государстве. Соответствующий законопроект был подан в Раду и позже - одобрен.