ВОЙНА В Украине Николаеве арестовали бывшую гламу МСЭК по подозрению в содействии уклонению от мобилизации

2025-05-17 13:34

Суд в Николаеве взял под стражу бывшую исполняющую обязанности главного врача областного центра медико-социальной экспертизы. Ее подозревают в содействии уклонению от мобилизации через фальсификацию медицинских документов, а также в недекларировании имущества. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Следственный судья Иван Дирко постановил применить меру пресечения в виде содержания под стражей, без определения размера залога, к подозреваемой в совершении уголовных правонарушений по ч.1 ст.114-1, ч.3 ст.27 ч.1 ст.366, ч.1 ст.366-2 УК Украины.

Установлено, что летом 2024 года должностное лицо дало указание нескольким сотрудникам МСЭК рассмотреть медицинские документы военнообязанного и вынести и утвердить заведомо ложный акт осмотра, который является подтверждающим документом для установления статуса инвалида и дает возможность избежать призыва во время мобилизации.

Впоследствии мужчине был установлен статус инвалида 3-й группы, что позволило пользоваться правом на отсрочку от мобилизации и получать выплаты от государства.

Также подозреваемая не задекларировала квартиру в г.Одесса, которая находилась в ее пользовании, стоимостью 2 538 870 гривен.

Защитник возражал против удовлетворения ходатайства, ссылаясь на необоснованность подозрения и недоказанность рисков.

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