Политика Маск может быть посредником сделки Трампа и путина по Украине, - WSJ

2024-10-26 08:30



Контакты Маска с Кремлем могут служить неформальным каналом для подготовки будущих договоренностей, к которым стремится Трамп.

Американский миллиардер на протяжении двух лет активно поддерживает связь с российским диктатором Владимиром Путиным. Эти контакты могут быть связаны с Украиной, говорится в большом расследовании The Wall Street Journal.

Контакты Маска с Путиным могут указывать на возможное желание Трампа заключить "большую сделку" с Россией, которая включала бы и вопросы по Украине. Маск, будучи одним из влиятельных сторонников предвыборной кампании Трампа, может стать важным звеном в неофициальном диалоге с Кремлем, особенно учитывая его контакты с российскими чиновниками и обсуждение условий завершения войны в Украине.

Трамп неоднократно заявлял о своем стремлении достичь соглашения с Россией и завершить войну в Украине, прекращая поддержку конфликта путем усиленной внешней политики. В контексте контактов Маска с Путиным эти заявления выглядят как часть большей стратегии - наладить условия для сделки по Украине через посредников и привлечь к этому бизнес-лидеров, которые имеют доверительные отношения с обеими сторонами. Таким образом, контакты Маска с Кремлем могут служить неформальным каналом для подготовки будущих договоренностей, к которым стремится Трамп, если вернется к президентской должности.

По словам политолога Яна Бреммера, Маск обсуждал с Путиным позицию Кремля и "красные линии" России по Украине. Во время одного из разговоров с Бреммером Маск передал мнение Путина о том, что Россия стремится сохранить контроль над Крымом и обеспечить нейтралитет Украины, угрожая возможным ядерным ударом в случае попытки возвращения Крыма под контроль Киева. Маск отметил, что, по его мнению, "необходимо сделать все возможное, чтобы избежать такого сценария".

Позже, в 2022 году, Маск опубликовал на платформе X (Twitter) свое видение путей к миру в Украине, которое, по словам аналитиков, отражало некоторые из условий Кремля, в частности признание Крыма российской территорией и нейтралитет Украины вне НАТО.

Контакты Маска и Путина - что известно

Американский миллиардер Илон Маск поддерживает контакты с правителем России Владимиром Путиным с конца 2022 года.

Связи бизнесмена и российского диктатора подтвердили несколько официальных лиц из США, Европы и России. Как выяснили журналисты, Макс и Путин "разговаривают о бизнесе, личных темах и геополитических вопросах, возникающих на фоне усиления напряженности между Россией и Западом".