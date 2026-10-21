Світ Rheinmetall у Хорватії випробував важкий роботизований комплекс MV-8 Komodo

2026-10-21 14:38

Компанія Rheinmetall Unmanned Vehicles, створена на базі хорватського виробника DOK-ING, провела в Хорватії два етапи польових випробувань важкого наземного робота MV-8 Komodo. Тести проходили за підтримки Міністерства оборони країни та сухопутних військ Хорватії, повідомляє Hrvatski vojnik.

На інженерному полігоні Церовац поблизу Карловця випробували систему для наведення мосту. Komodo працював із мостом Cobra виробництва General Dynamics European Land Systems. Його довжина у розгорнутому стані становить 15 метрів, а конструкція розрахована на подолання ровів, каналів, невеликих річок і кратерів завширшки близько 8-14 метрів.

Міст має клас військового навантаження MLC 90. Це означає, що ним можуть пересуватися гусеничні машини масою до 81,7 тонни або колісна техніка вагою до 93,9 тонни.

Головна особливість комплексу - відсутність екіпажу. І Komodo, і мостом керує один оператор з єдиної консолі. Після прибуття до перешкоди міст розгортається приблизно за дві хвилини. Дистанційно управляти машиною можна на відстані до 1,5 км у межах оптичної видимості.

Попри те, що встановлення мостової системи майже вдвічі збільшило довжину та висоту Komodo, його заявлена максимальна швидкість залишилася на рівні 55 км/год. Машина використовує гібридну дизель-електричну силову установку.

Другий етап випробувань провели на полігоні Еуген Кватерник біля Слуня. Там тестували систему автономного керування PATH A-Kit, розроблену канадським підрозділом Rheinmetall.

Вона дозволяє роботу рухатися заданим маршрутом, їхати в колоні, запам’ятовувати та повторювати траєкторії, а також розпізнавати й обходити перешкоди. Для цього використовуються GPS, LIDAR і радар, зокрема для роботи за відсутності GPS-сигналу.

У компанії заявили, що під час випробувань система "показала себе надійною". Rheinmetall Unmanned Vehicles планує завершити випробування мостового комплексу восени.