ВОЙНА В Украине Наступление рф за Покровск: какое событие серьезно изменило ситуацию в пользу ВСУ

2024-10-26 16:30

Оборона Селидового сдерживает врага.

Оборона Селидового Донецкой области отсрочила битву за Покровск, потому что не дала армии РФ быстро перегруппироваться и двигаться в сторону города.

Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

"Даже если битва за Покровск произойдет в ближайшее время, то это делает ее не столь масштабной, как враг мог бы привлечь свои силы", — подчеркнул эксперт.

По его словам, двухмесячная оборона Селидового сдерживает врага на Покровском направлении и позволяет украинским Вооруженным силам перегруппироваться, занять новые позиции и продолжать истощать и обессиливать врага, "фактически выполняя сдерживающую операцию в активной обороне".

Мусиенко заметил: если будет потеряно Селидово, то это создаст перспективы для дальнейшего наступления врага на Покровск с южного фланга и улучшит возможность оккупантов для обстрелов.

Как сообщали в ВСУ, российские оккупанты накапливают пехоту для активных штурмов Селидового. Россияне проводят каждые 20-30 минут, прикрываясь лесными полосами и другими географическими особенностями местности.