Мир В Германии украинцы могут потерять помощь

2024-10-27 09:30

Украинские беженцы в Германии могут остаться без помощи.

Украинцы, проживающие в Германии, вскоре могут лишиться гражданской помощи в размере 563 евро, о чем сообщил министр финансов Кристиан Линднер в интервью Wirtschaftswoche.

Хотя Линднер не назвал конкретных сроков отмены этой помощи (Bürgergeld), он подчеркнул, что украинцы не должны автоматически претендовать на нее, а вместо этого должны получать те же выплаты, что и другие беженцы, которые составляют 460 евро.

Также сообщается, что в настоящее время около 65% из 1,2 миллиона украинцев в Германии являются бенефициарами этой помощи. Да, украинцам стоит готовиться к тому, что их денежная помощь в Германии сократиться.