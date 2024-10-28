ВОЙНА В Украине В Кабмине уверяют, что упразднение МСЭК не повлияет на выплаты по инвалидности

2024-10-28 12:28

Реформа медико-социальных экспертных комиссий МСЭК не повлияет на социальные выплаты. Пенсии по инвалидности продолжат начислять. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в Facebook.

Чиновница отметила, что в соцсетях начали распространять некорректную информацию о реформе МСЭК и системе социальной поддержки лиц, получивших инвалидность.

Жолнович подчеркнула, что украинцы, которым была назначена пенсия по инвалидности на законных основаниях, продолжат ее получать.

"Все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, - будут получать все назначенные выплаты после реформы. Никакие выплаты или гарантии всем гражданам, получающим их на законных основаниях, не будут уменьшены", - заявила она.

Министр добавила, что реформа призвана усилить поддержку тех, кто получил травмирование или вред здоровью, ускорить предоставление такой поддержки, уменьшить бюрократию, а также сделать систему поддержки во время и после болезни или травмирования понятной, простой и удобной для граждан.

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