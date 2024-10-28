Жизнь Мокрый снег и морозы: синоптик спрогнозировала резкие изменения погоды

2024-10-28 21:37

 

В Украине ожидается резкое похолодание в начале ноября.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии "Фактам ICTV".

По прогнозу синоптиков, до конца октября в стране будет преобладать тёплая погода.

Так, 28 октября на западе и юго-западе температура поднимется до +18°C. Тёплую погоду без осадков прогнозируют также 29-30 октября.

31 октября ожидаются осадки в восточных и северо-восточных областях. 1 ноября осадков не предвидится из-за влияния области высокого давления.

"Значительное похолодание придет с атмосферными фронтами с северо-запада в выходные 2-3 ноября", – отметила Наталья Птуха.

По прогнозу, 3 ноября в Украине возможен дождь с переходом в мокрый снег. 4 ноября на большей части территории ожидается небольшой мокрый снег, на юге – с дождём.

Температура воздуха ночью снизится до 0...-5°C, днём будет +1...+6°C. На юге страны будет немного теплее: ночью +1...+7°C, днём +4...+9°C.

Синоптики подчёркивают, что прогнозы погоды на неделю вперёд являются консультативными и могут уточняться.

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