Мокрый снег и морозы: синоптик спрогнозировала резкие изменения погоды

В Украине ожидается резкое похолодание в начале ноября.
Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии "Фактам ICTV".
По прогнозу синоптиков, до конца октября в стране будет преобладать тёплая погода.
Так, 28 октября на западе и юго-западе температура поднимется до +18°C. Тёплую погоду без осадков прогнозируют также 29-30 октября.
31 октября ожидаются осадки в восточных и северо-восточных областях. 1 ноября осадков не предвидится из-за влияния области высокого давления.
"Значительное похолодание придет с атмосферными фронтами с северо-запада в выходные 2-3 ноября", – отметила Наталья Птуха.
По прогнозу, 3 ноября в Украине возможен дождь с переходом в мокрый снег. 4 ноября на большей части территории ожидается небольшой мокрый снег, на юге – с дождём.
Температура воздуха ночью снизится до 0...-5°C, днём будет +1...+6°C. На юге страны будет немного теплее: ночью +1...+7°C, днём +4...+9°C.
Синоптики подчёркивают, что прогнозы погоды на неделю вперёд являются консультативными и могут уточняться.