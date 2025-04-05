Жизнь В Украину идет сильное похолодание — 6-7 апреля ожидается мокрый снег и мороз

2025-04-05 16:45

В западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях 6-7 апреля ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ветер усилится до 15-20 м/с. Ночью заморозки до 0-6°, в Карпатах температура опустится до -10°.

Это вызвано перемещением арктического воздуха с севера Европы и активным циклоном, который образуется в Украине.

Уже с 8 по 10 апреля холодная погода с заморозками охватит большую часть страны.

Синоптики предупреждают, что погода может привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также нарушить движение транспорта на дорогах.

Ранее стало известно, что март 2025 года стал самым теплым в Киеве за весь период наблюдений с 1881 года.

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