ВОЙНА В Украине Глава Запорожской ОВА заявил, что на третьем году войны в области строят три линии обороны

2024-10-29 08:25

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что на третьем году войны вокруг городов области строится вторая и третья линия обороны. Об этом он сказал во время телемарафона.

"Первая задача, которая была предоставлена, военными была выполнена в середине лета. Сейчас мы продолжаем совместно уже с военными строить вторую, третью линии и оборону городов Запорожской области", - рассказал Федров.

По его словам, задача - "сделать Запорожскую область крепостью".

"Не буду раскрывать количество строящихся опорных рубежей, скажу лишь то, что те фортификационные сооружения, которые мы сейчас строим, то они постоянно модернизируются", - отметил председатель ОВА.

Чиновник привел пример: если раньше основная фортификация была - это укрытие от УАБов и артиллерии, то одна из основных целей это укрытие от ФПВ-дронов, поэтому должны быть антидроновые сетки и тому подобное.

"Вторая линия уже закончена на 99,9%, третья линия будет закончена условно в ближайшие недели. Далее строящаяся оборона городов, и она будет закончена в отведенный Генштабом срок", - сообщил Федоров.