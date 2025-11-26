Тепер стабільний та швидкий інтернет зʼявиться у будь-якому куточку України – Президент підписав Закон № 12094, повідомляє віцепремʼєр Михайло Федоров.
Зміни, які чекають українців:
1. Швидкість інтернету тепер — офіційний параметр якості, де держава встановлює мінімальний рівень якості послуг абонентів, а оператори будуть зобов’язані дотримуватися.
2 Українці зможуть самостійно робити спідтести, а реальні дані автоматично надходитимуть до НКЕК.
3. Оператори активніше розбудовуватимуть мережу в селах та покриватимуть території, де досі немає зв’язку.
4. Українці й після війни зможуть перемикатися між операторами, щоб залишатися на зв’язку постійно.