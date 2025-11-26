Життя Стабільний та швидкий інтернет зʼявиться у будь-якому куточку України

2025-11-26 13:36

Тепер стабільний та швидкий інтернет зʼявиться у будь-якому куточку України – Президент підписав Закон № 12094, повідомляє віцепремʼєр Михайло Федоров.

Зміни, які чекають українців:

1. Швидкість інтернету тепер — офіційний параметр якості, де держава встановлює мінімальний рівень якості послуг абонентів, а оператори будуть зобов’язані дотримуватися.

2 Українці зможуть самостійно робити спідтести, а реальні дані автоматично надходитимуть до НКЕК.

3. Оператори активніше розбудовуватимуть мережу в селах та покриватимуть території, де досі немає зв’язку.

4. Українці й після війни зможуть перемикатися між операторами, щоб залишатися на зв’язку постійно.

subscriber subscriber

Еще по теме

Влада талібів розпочала масштабне відключення інтернету та мобільного зв’язку в Афганістані

2025-10-01 12:30

В Україні видаватимуть гранти на виробництво боєприпасів та вибухівки для фронту

2025-07-25 16:44

Глава Запорожской ОВА заявил, что на третьем году войны в области строят три линии обороны

2024-10-29 08:25

В Украине разрабатывают политику интеграции искусственного интеллекта в госпроцессы

2024-09-26 12:30

Еще новости в разделе "Життя"

Стабільний та швидкий інтернет зʼявиться у будь-якому куточку України

2025-11-26 13:36

В Одесі викрили суддю та адвокатку, які за гроші ухвалювали в судах "потрібні" рішення

2025-11-25 11:31

З 1 грудня доплати до пенсій у разі втрати годувальника зростуть до 12 971 гривні на місяць

2025-11-24 08:23

Круглий стіл «Відродження рейдерських схем в Україні» викликав увагу у підприємницької спільноти

2025-11-21 17:19
Все статьи раздела "Життя"

Життя

Стабільний та швидкий інтернет зʼявиться у будь-якому куточку України 2025-11-26 13:36
В Одесі викрили суддю та адвокатку, які за гроші ухвалювали в судах "потрібні" рішення 2025-11-25 11:31
З 1 грудня доплати до пенсій у разі втрати годувальника зростуть до 12 971 гривні на місяць 2025-11-24 08:23
Круглий стіл «Відродження рейдерських схем в Україні» викликав увагу у підприємницької спільноти 2025-11-21 17:19