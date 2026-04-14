ВІЙНА В Україні ЗСУ зможуть значно швидше закуповувати, тестувати та впроваджувати інноваційні види озброєння

2026-04-14 12:31

Уряд запустив експериментальний проєкт, який дає змогу швидко закуповувати, тестувати та впроваджувати інноваційні рішення для потреб оборони. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Telegram.



За його словами, раніше не існувало процедури, яка дозволяла б Міноборони закуповувати інновації для тестування у військах. Тому інновації потрапляли у війська несистемно.



Відтепер Міноборони має право швидко закуповувати інноваційну продукцію за спрощеною процедурою. Підрозділи ЗСУ отримують інновації для бойового тестування й ухвалюють рішення про їх ефективність. Перевірені в бою рішення отримують шлях для включення в потребу на постачання.



"Цей проєкт разом із попередніми змінами щодо нового підходу до оборонних закупівель БпЛА має на меті забезпечити війська лише перевіреною на ефективною технікою. Ідеться про інноваційні товари, технології, програмне забезпечення та рішення, які можуть посилити спроможності війська вже зараз", - заявив Федоров.



Урядова ініціатива дає змогу скоротити шлях від розробки до застосування, швидше реагувати на потреби фронту та вибудувати системний зворотний зв’язок між військовими й розробниками.

Кабінет міністрів також затвердив політику управління інтелектуальною власністю в оборонно-промисловому комплексі.

Оновлена політика передбачає:





захист прав на технології, які створюють у державному секторі або закуповують за державні кошти;

чіткі правила для державних замовників і підприємств щодо управління інтелектуальною власністю;

можливість ефективно масштабувати вже створені рішення у виробництві.



"Підприємства приватного сектору можуть адаптувати підходи під власні операційні потреби. Це створює єдині правила гри для всіх учасників оборонного ринку та дає змогу швидше впроваджувати технології у виробництво", - зазначив глава Міноборони.