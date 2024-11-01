Политика Власти Финляндии начали масштабную операцию по конфискации активов рф

2024-11-01 17:29

Власти Финляндии начали масштабную операцию по конфискации роССийских государственных активов. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Под арест попал российский центр науки и культуры в хельсинкском районе Така-Тьельо. Также сообщается об аресте офисного здания в районе Лауттасаари и трех объектов на Аландских островах.

Одним из объектов является приморский участок, принадлежащий рф и расположенный в Хеггесбеле в Киркконумме.

Другая конфискованная собственность находится в Сиунтио. Площадь участка Леппяранта составляет почти 8000 кв. метров. В 1973 году участок заполучило коммерческое консульство бывшего Советского Союза.