ВОЙНА В Украине El País: ВСУ могли нанести первый удар по солдатам КНДР в Курской области

2024-10-29 22:15

 

Украинские военные предположили, что северокорейские солдаты не подготовлены должным образом к боевым действиям

Украинские военные могли ударить по солдатам из Северной Кореи, которых Россия перебросила в зону боевых действий в Курской области. Об этом сообщает издание El País со ссылкой на анонимного украинского пограничника.

По данным издания, сотрудник Госпогранслужбы 26 октября посетил тыл украинских военных в Курской области. По его информации, артиллерия могла поразить здание, где, вероятно, находились северокорейские военные. Однако подтверждений этой информации пока нет.

В то же время источники издания в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде сообщили, что половина бойцов в Курске – это новобранцы. Их опыт намного меньше, чем опыт украинских солдат. Также бойцы в 95-й бригаде предположили, что северокорейские солдаты не будут должным образом подготовлены к боевым действиям.

Генсек НАТО 28 октября подтвердил, что Россия передислоцировала солдат КНДР в Курскую область для боев с ВСУ.
Президент Зеленский 29 октября сообщил, что на полигонах РФ возле Украины уже 3000 военных КНДР.

В США заявили, что не будут ограничивать ВСУ в ударах по солдатам КНДР, если они присоединятся к войне против Украины.

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