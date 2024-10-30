ВОЙНА В Украине СМИ: Северокорейских военных разместили в 50 км от украинской границы в Курской области

2024-10-30 16:48

Около 3 тысяч северокорейских военных на этой неделе доставили в Курскую область России и разместили в 50 км от украинской границы.

Источник: Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников украинской разведки

Дословно: "Высокопоставленные представители украинской разведки сообщили, что около 3000 северокорейских военных были тайно перевезены гражданскими грузовиками с дальнего востока России в ее западную Курскую область.

Один из чиновников сказал, что лишь несколько сотен из этих 3000 были спецназовцами, а остальные - регулярными войсками. В понедельник их разместили в казармах примерно в 50 км от украинской границы, где они ожидали дальнейших приказов от российского командования".

Детали: В то же время в тексте сказано, что украинские разведчики ставят под сомнение качество и боеспособность северокорейских бойцов, описывая большинство из них как "неопытных пехотинцев низкого ранга".

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