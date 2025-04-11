Мир Украина получила полный доступ к космической программе ЕС Copernicus

2025-04-11 08:26

Украина получила доступ к космической программе ЕС Copernicus наравне с государствами-членами, за исключением некоторых компонентов безопасности. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на разъяснения Миссии Украины при ЕС.

Указывается, что этот доступ предполагается соглашением Украины и Европейским Союзом, которое было подписано в Брюсселе, в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС.

"Соглашение определяет условия и принципы участия Украины в отдельных компонентах Космической программы Европейского Союза в соответствии с Регламентом (ЕС) 2021/696…. Соглашение регламентирует, что Украина будет участвовать в этих программах на условиях, аналогичных условиям для государств-членов ЕС, с некоторыми ограничениями. В частности, Украина не будет иметь доступа к компонентам безопасности программы (например, службы безопасности Copernicus)", - говорится в разъяснении.

В частности, "космическое соглашение" с ЕС предполагает ассоциацию Украины с такими частями европейской космической программы:

Copernicus – европейская программа наблюдения за Землей, которая предоставляет спутниковые данные для мониторинга окружающей среды, климатических изменений, управления чрезвычайными ситуациями и т.д.;

Космическая погода (Space Weather Events, SWE) – мониторинг и анализ явлений в космической среде, которые могут влиять на спутники, энергосистемы и коммуникации;

Небесные объекты (Near-Earth Objects, NEO) – отслеживание астероидов и других объектов, которые могут представлять угрозу для Земли.

Представители Украины получат право быть наблюдателями в комитетах, которые принимают решения по этим программам, но без права голоса. Такое сотрудничество будет способствовать развитию космических технологий в Украине, поможет украинским предприятиям интегрироваться в европейский космический рынок и будет способствовать экономическому восстановлению страны.

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилиус приветствовал подписание с Украиной соглашения о доступе страны к программе ЕС Copernicus и назвал этот документ "первым шагом" в присоединении Украины к космическим программам Европейского Союза.

"Рад объявить, что сегодня, вместе с Всеволодом Ченцовым (представителем Украины при ЕС – ред.), я подписал соглашение между ЕС и Украиной о участии Украины в программе ЕС Copernicus, в космической программе погоды и небесных объектов. Это критически важный первый шаг для углубления нашего сотрудничества в рамках Космической программы ЕС", - написал представитель Еврокомиссии на своей странице в сети Х.