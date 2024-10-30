Политика Киев и Москва обсуждают прекращение ударов по энергетике, - FT

2024-10-30 22:05

 

Киев и Москва ведут переговоры о взаимном прекращении воздушных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на знакомых с этим вопросом собеседников. Украинский чиновник, который говорил на условиях анонимности, сообщил о снижении частоты ударов по энергетике в последние недели. Отмечается, что такая договоренность отвечает интересам обеих стран.

Журналисты отметили, что кремлевский правитель Путин может не согласиться на такие условия, пока украинские силы находятся на территории Курской области. Кроме того, пока Украина не намерена прекращать атаки на нефтеперерабатывающие объекты на территории Российской Федерации.
Прекращение ударов по энергетике

Как сообщалось ранее, во время украинского наступления в Курской области западные СМИ писали, что летом Киев и Москва планировали обсуждать взаимное прекращение атак на энергетические объекты.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сказал журналистам, что такая договоренность способствовала бы снижению "градуса" и завершению горячей фазы войны. В то же время это не означало бы, что украинская армия прекратит обороняться и наступать, добавил он.

 

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