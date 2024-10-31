КНДР отправила в роССию трех генералов и 500 офицеров, - Кислица

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил законность поставок оружия Украине - в отличие от помощи, которую предоставляет России Северная Корея.
Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
"Даже мыши и тараканы, но не посол России в этом зале, знают, что ни одна из стран, которые оказывают помощь Украине, не находится под санкциями Совета Безопасности ООН, в то же время получение помощи от Северной Кореи, которая полностью находится под санкциями, является дерзким нарушением Устава ООН",- подчеркнул представитель Украины.
Как отметил постпред, предоставление или получение военными КНДР любой подготовки или иной помощи, связанной с использованием оружия, включая баллистические ракеты, также является нарушением резолюций Совбеза.
Кислица призвал Совет Безопасности ООН и его Комитет по вопросам санкций против КНДР рассмотреть невыполнение Пхеньяном и Москвой соответствующих резолюций.
По имеющейся информации, отметил украинский дипломат, военный контингент КНДР численностью до 12 тыс. человек проходит подготовку на пяти полигонах Восточного военного округа ВС РФ. В состав этого контингента входят не менее 500 офицеров из Северной Кореи, в том числе - три генерала из генштаба:
Впоследствии планируется сформировать из военнослужащих КНДР не менее пяти частей или соединений численностью от 2000 до 3000 военнослужащих каждое. Одно такое подразделение приравнивается к мотострелковому полку.
Предполагается, что военнослужащие КНДР будут носить российскую форму и будут обеспечены российскими документами, удостоверяющими личность.
По словам Кислицы, для сокрытия присутствия военнослужащих КНДР они будут интегрированы в российские подразделения, укомплектованные представителями этнических меньшинств из азиатской части РФ. Среди них, например, "специальный бурятский батальон" 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск ВС РФ.
Также известно, рассказал украинский дипломат, что с 23 по 28 октября по меньшей мере семь самолетов перевезли из Восточного военного округа к границе России с Украиной до 2100 военных.
Количество солдат КНДР, которые, как ожидается, будут переброшены из Приморского края России до конца октября, может достичь 4500 человек. Уже в ноябре они, очевидно, начнут принимать непосредственное участие в боевых действиях против ВСУ.