С начала года продажи новых авто в Украине выросли более чем на 20%

В течение трех кварталов 2024 года в Украине было зарегистрировано 53 тыс. новых легковых автомобилей, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.
Аналитики отметили, что бестселлером рынка новых легковых автомобилей стал компактный кроссовер RENAULT Duster, продажи которого в годовом измерении увеличились почти на четверть.
Также в лидерской тройке - TOYOTA RAV-4 и MAZDA CX5.
В общей сложности в самую популярную "десятку" новых легковушек 2024 года вошли: