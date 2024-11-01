Экономика С начала года продажи новых авто в Украине выросли более чем на 20%

2024-11-01 13:30

В течение трех кварталов 2024 года в Украине было зарегистрировано 53 тыс. новых легковых автомобилей, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.

Аналитики отметили, что бестселлером рынка новых легковых автомобилей стал компактный кроссовер RENAULT Duster, продажи которого в годовом измерении увеличились почти на четверть.

Также в лидерской тройке - TOYOTA RAV-4 и MAZDA CX5.

В общей сложности в самую популярную "десятку" новых легковушек 2024 года вошли:

  • RENAULT Duster - 5060 ед. (+24,8%);
  • TOYOTA RAV-4 - 3402 ед. (+63,1%);
  • MAZDA CX5 - 1459 ед. (+16,3%);
  • VOLKSWAGEN iD.4 - 1410 ед. (-18,8%);
  • KIA Sportage - 1315 ед. (+75,8%);
  • HYUNDAI Tucson - 1078 ед. (-9,2%);
  • TOYOTA Camry - 1069 ед. (+20,1%);
  • ŠKODA Octavia - 998 ед. (+16,3%);
  • VOLKSWAGEN Touareg - 966 ед. (+17,4%);
  • ŠKODA Kodiaq - 961 ед. (+3,2%).



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