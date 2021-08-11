Экономика Импортеры хотят обнулить ввозную пошлину - цены на авто в Украине могут резко снизиться

2021-08-11 13:02

Импортеры хотят обнулить ввозную пошлину на автомобили, это обвалит цены как минимум на 12%. Упадет стоимость не только новых, но и подержанных грузовиков, автомобилей и мотоциклов, пишет UBR.

Гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко рассказал, что такую законодательную инициативу собираются предложить на рассмотрение народным депутатам и Кабинету министров.

Отмечается, что до 2027 года в соответствии с требованиями ЕС Украине придется уменьшить пошлину на европейские автомобили до 0%. Автоимпортеры предлагают не ждать, а сделать это сейчас, причем отменить пошлину не только на европейские, но и другие автомобили, за исключением тех, что произведены в России.

Назаренко считает, что в таком случае логичным шагом со стороны Евросоюза будет установление нулевой пошлины для автомобилей, произведенных в Украине, а это - прямой путь к китайским инвестициям, которые могли бы строить автозаводы в Украине.