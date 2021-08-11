Экономика Импортеры хотят обнулить ввозную пошлину - цены на авто в Украине могут резко снизиться

2021-08-11 13:02

Импортеры хотят обнулить ввозную пошлину на автомобили, это обвалит цены как минимум на 12%. Упадет стоимость не только новых, но и подержанных грузовиков, автомобилей и мотоциклов, пишет UBR.

Гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко рассказал, что такую законодательную инициативу собираются предложить на рассмотрение народным депутатам и Кабинету министров.

Отмечается, что до 2027 года в соответствии с требованиями ЕС Украине придется уменьшить пошлину на европейские автомобили до 0%. Автоимпортеры предлагают не ждать, а сделать это сейчас, причем отменить пошлину не только на европейские, но и другие автомобили, за исключением тех, что произведены в России.

Назаренко считает, что в таком случае логичным шагом со стороны Евросоюза будет установление нулевой пошлины для автомобилей, произведенных в Украине, а это - прямой путь к китайским инвестициям, которые могли бы строить автозаводы в Украине.

subscriber subscriber

Еще по теме

Продажи новых авто в Украине резко выросли - рейтинг самых ходовых марок лета

2021-07-02 18:33

В Украине быстро растет спрос на подержанные авто - поставлено на учет рекордное число иномарок

2021-06-04 21:36

Перед Новым годом украинцы купили рекордное число новых автомобилей

2021-01-06 08:39

ВТО одобрила штрафные пошлины Евросоюза на импортируемые из США товары

2020-10-15 08:38

Еще новости в разделе "Экономика"

Импортеры хотят обнулить ввозную пошлину - цены на авто в Украине могут резко снизиться

2021-08-11 13:02

видео Когда украинские банки ощутимо снизят ставки по потребительским кредитам

2021-08-09 11:04

Стало известно когда в Украине повысят тарифы на коммунальные услуги - кто заплатит намного больше

2021-08-09 09:03

Рынок земли в Украине: когда начнут дорожать паи и кто будет вынужден продать землю первым

2021-08-04 11:20
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Импортеры хотят обнулить ввозную пошлину - цены на авто в Украине могут резко снизиться 2021-08-11 13:02
видео Когда украинские банки ощутимо снизят ставки по потребительским кредитам 2021-08-09 11:04
Стало известно когда в Украине повысят тарифы на коммунальные услуги - кто заплатит намного больше 2021-08-09 09:03
Рынок земли в Украине: когда начнут дорожать паи и кто будет вынужден продать землю первым 2021-08-04 11:20