Политика "Мир через силу": Зеленский поздравил Трампа с победой

2024-11-06 16:48

Президент Украины надеется, что вместе с Дональдом Трампом удастся приблизить справедливый мир в Украине благодаря подходу "мир через силу".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах президента США и высказал, что ожидает от нового главы Белого дома. Об этом глава государства сообщил в сети X.

"Поздравляю Дональда Трампа с впечатляющей победой на выборах!", - подчеркнул Зеленский.

В связи с этим, президент Украины вспомнил "замечательную встречу с президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины".

Зеленский отметил, что ценит приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах:

"Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь".

"Мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", - подчеркнул президент Украины.

Кроме того, как заявил Зеленский, Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам.

"Украина как одна из сильнейших военных держав Европы стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников", - отметил Зеленский.

Президент Украины с нетерпением ждет возможности лично поздравить Президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами.

Дональд Трамп победил на выборах в США

Республиканец Дональд Трамп во второй раз вернется в Белый дом, набрав необходимое для победы количество голосов выборщиков, пишет The Hill.

Эта победа делает его первым президентом со времен Гровера Кливленда, который смог выиграть второй срок после перерыва. Кампания 2024 года была насыщенной событиями, в частности из-за судебных процессов против Трампа, попытки на его жизнь и замену демократического кандидата: Джо Байдена заменила Камала Харрис.

Через несколько часов Дональд Трамп объявил о победе на президентских выборах в США во время обращения к своим сторонникам во Флориде.

Во время своей речи перед избирателями Трамп заявил, что собирается завершить все войны, в том числе и в Украине.

"Больше никаких войн во время моей каденции. Я собираюсь остановить войну. За 4 года моей каденции войны не было. Кроме того, мы победили ИГИЛ", - заявил Трамп во время выступления во Флориде.