Мир После победы на выборах акции компаний Трампа выросли сразу на 50%

2024-11-07 10:27

Акции медиакомпании Trump Media & Technology Group выросли сразу на 50% после того, как стало очевидно, что Дональд Трамп победит на президентских выборах в США. Об этом сообщает CNBC.

За последние 30 дней акции компании выросли более чем на 105% и торгуются выше 51 доллара за акцию. Хотя они и упали более чем на 34% за последние пять торговых сессий, поскольку Камала Харрис набирала обороты в последние дни выборов.

Актив компании Trump Media - соцсеть Truth Social - рассматривается трейдерами как основная платформа для президентских коммуникаций нового президента США. В отчете о доходах компания сообщила о доходе чуть более 1 миллиона долларов.