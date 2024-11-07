Жизнь Газ для авто в Украине продолжает быстро дорожать - цена на сегодня и прогноз

2024-11-07 15:37

Сжиженный газ в октябре продолжил дорожать. Так, за месяц средняя цена газа на АЗС выросла на 1,63 грн за литр - до 34,85 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на ценовой мониторинг Консалтинговой группы А-95.



Отмечается, что всего с начала осени прирост составил чуть более 6 грн/л, полностью отыграв рост акциза, и даже больше.



В прошлом месяце больше (на 3 грн) выросла цена на автогаз в днепропетровской сети VostokGaz и кировоградской Рур групп, прибавив с 1 сентября 6,5 грн, до 35,49 грн/л.



Меньше всего (0,83 копейки) подорожало горючее на стелах UPG из-за более активного роста в сентябре. Всего за два месяца цена на газ в сети увеличилась на 6,10 грн, до 34,02 грн/л.



В других сетях, как региональных, так и национальных, LPG за октябрь прибавило в среднем от 1 до 2,17 грн.



В сети Авантаж 7 средняя цена на газ остается самой низкой в ​​стране - 32,95 грн/л, хотя и прибавила в октябре 2 грн, с сентября - 5,5 грн/л. Точечно дешевле только у Marshal в Житомирской области (31,9 грн/л) и БРСМ-Нефти в Николаевской (32,29 грн/л).



Разница между ценами на ресурс у премиумов и дискаунтеров за месяц сузилась на 51 копейку и на 1 ноября составила 2,76 грн/л. Но в месячной динамике отрыв между этими сегментами в среднем вырос с 2,54 грн в сентябре до 2,88 грн в октябре.



Отмечается, что в октябре реализация LPG была слабой с недельным колебанием +/-1-2%. Падение проливов началось еще в сентябре после существенного роста цен на этот вид горючего. Тогда, по данным операторов, реализация упала на 6-7% по сравнению с августом.



Соотношение цены на сжиженный газ и А-95 на колонке составляет около 65%. По словам представителей розничного бизнеса, основным фактором влияния на спрос является уже не цена.



"Проливы не увеличатся даже при снижении цены на 0,5-1 грн/л. Это, возможно, и помогло бы, если бы продажи бензина росли, а они падают так же, как и газ с ДП", - отметили представители бизнеса.