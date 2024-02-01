Экономика За месяц в Украине заметно подешевел сжиженный газ для авто

2024-02-01 09:31

В сетях АЗС сжиженный автомобильный газ за январь подешевел на 2,45 гривны, или 8,2%, до 27,38 грн/л. Об этом сообщает еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы А-95.

На станциях сетей ОККО и WOG автогаз подешевел на 1,33 грн и 1,38 грн, до 29,16 грн/л и 29,11 грн/л соответственно.

На станциях государственной сети Укрнафта цена упала на 3,5 грн, автогаз стоит 26,4 грн/л.

На станциях KLO и UPG этот вид горючего подешевел на 2,6 грн и 1,21 грн, до 27,69 грн/л и 28,03 грн/л соответственно.

В сетях-дискаунтерах стоимость автогаза пересекла предел менее 26 грн/л.

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