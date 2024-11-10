Политика Диалог между Зеленским и Трампом уже налажен, будут готовить встречу, - МИД

2024-11-10 16:30

 

Диалог между президентом Украины Владимиром Зеленским и новоизбранным главой Америки Дональдом Трампом уже налажен. Команды начнут готовить встречу.

Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Диалог между президентом Зеленским и президентом Трампом уже налажен и он установлен. И как раз здесь именно скорость этого телефонного разговора прямое свидетельство уже существующего прямого диалога между главами государств, который, повторюсь, уже налажен, существует и продолжается", - сказал министр.

Сибига также подтвердил, что обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров.

"Команды начнут практическую работу для организации такой встречи. Это то, что я могу вам сказать по состоянию на сейчас", - резюмировал Сибига.

Напомним, на днях после выборов президента США Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Украинский лидер отметил, что их беседа была отличной и они имеют договоренности. В частности, поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество между странами.

Кроме того, Зеленский добавил, что сильное и непоколебимое лидерство США жизненно важно как для всего мира, так и для справедливого мира.

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