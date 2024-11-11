Мир Иран ожидаемо начал отрицать обвинения США в причастности к покушению на Трампа

2024-11-11 12:28

Министерство иностранных дел Ирана "категорически отвергает" обвинения министерства юстиции США по планированию убийства избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства Ирана в X.

"Пресс-секретарь Эсмаил Багаи категорически отверг обвинения в причастности Ирана к попыткам убийства бывших и действующих чиновников США, назвав эти утверждения полностью безосновательными", - говорится в сообщении.

Багаи подчеркнул, что подобные заявления "являются злонамеренным сговором, организованным сионистскими и антииранскими кругами, направленным на дальнейшее усложнение отношений между США и Ираном".

Между тем, Минюст США раскрыл детали дела о заговоре, организованном Ираном для убийства Трампа во время его кандидатства на президентский пост.

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