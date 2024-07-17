Политика Иран ответил на обвинения США в организации покушения на ухо Трампа

2024-07-17 14:31

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани опроверг информацию о том, что его страна готовит убийство бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN в среду, 17 июля.

Постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН отвергло обвинения.

"Я четко говорю, что мы прибегнем к правовым и судебным процедурам на внутреннем и международном уровнях, чтобы привлечь к ответственности убийц генерала Сулеймани", - сказал Кани.

Иранский министр подчеркнул, что американцы открыто заявили об этом, что они убили генерала Касема Сулеймани.

"Поэтому это наше естественное право - следить за этим вопросом, и те, кого обвиняют по этому делу, должны предстать перед справедливым судом", - добавил глава МИД Ирана.

Касем Сулеймани считается национальной иконой среди сторонников иранской теократии. Для США он был серьезным врагом во время войны в Ираке, который помогал вооружать боевиков, убивавших американских солдат. США ликвидировали Сулеймани с помощью удара беспилотника в Ираке в январе 2020 года.

Напомним, спецслужбы США получили информацию о подготовке Ирана к убийству Трампа, после чего Секретная служба ужесточила охрану вокруг него. Причиной могла быть месть за убийство высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани, скончавшегося в январе 2020 года во время правления администрации Трампа.

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