ВОЙНА В Украине ГБР раскрыло схему перевода военных с передовой в тыловые части - "такса" составляла 8 тыс. долларов

2025-04-02 14:39

Правоохранители раскрыли схему перевода военнослужащих с передовой в тыловые подразделения за деньги. К организации махинации причастен бывший заместитель начальника штаба одного из командований видов войск ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, "такса" за перевод составляла 8 тыс. долларов. Организаторы использовали связи в военном руководстве, разработали детальный механизм взаимодействия и принимали меры конспирации.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность и предъявили подозрение четырем организаторам схемы. Им инкриминируется злоупотребление влиянием по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины), что предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также подозрения получили четверо военнослужащих, которые воспользовались схемой. В настоящее время ГБР проверяет более 150 возможных фактов незаконного перевода в тыловые части.

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