ВОЙНА В Украине Дания обеспечит военную поддержку Украины минимум до 2027 года - выделен еще миллиард долларов

2025-04-12 08:28

Правительство Дании готовит 25 пакет военной помощи Украине стоимостью 6,7 млрд датских крон (почти 1 млрд долларов). Об этом сообщило Министерство обороны Дании.

Указано, что 25 по счету пакет обеспечит военную поддержку Украины в течение 2025-2027 годов и будет финансироваться за счет средств Украинского фонда.

Так, будет выделено 1,4 млрд датских крон на артиллерию и боеприпасы. Кроме того, средства будут выделены на ПВО, коалицию беспилотников и ИТ-коалицию.

Также будут выделены средства для увеличения взносов в украинскую оборонную промышленность, учитывая положительный опыт "датской модели".

"Безопасная ситуация быстро меняется. Поэтому очень важно, чтобы Дания продолжала свою масштабную поддержку Украины… 25 пакетом помощи мы подчеркиваем нашу поддержку Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.