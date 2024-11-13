ВОЙНА В Украине В Польше первые добровольцы Украинского легиона подписали контракты с ВСУ и приступили к подготовке

2024-11-13 12:20

В Польше первые добровольцы Украинского легиона подписали контракты с ВСУ и приступили к базовой подготовке. Об этом сообщило Минобороны.

Указано, что церемония подписания контрактов прошла в генеральном консульстве Украины в городе Люблин. После этого группа добровольцев отправилась на полигон польской армии для прохождения базовой военной подготовки. Она продлится 35 дней под руководством польских инструкторов с использованием современного вооружения стран НАТО. Участие в военной подготовке примут также командиры ВСУ, имеющие боевой опыт.

В дальнейшем военнослужащие смогут продолжить обучение по избранным военно-учетным специальностям на базах НАТО в Европе.

"На сегодняшний день в рекрутинговый центр Украинского легиона поступило почти 700 заявок от граждан Украины, проживающих в Польше, Чехии, Германии, Ирландии и других странах. После прохождения военно-врачебной комиссии, соответствующих проверок и подписания контрактов они также присоединятся к рядам легиона", - рассказал представитель командования Украинского легиона, подполковник Петр Горкуша.

Рекрутинговый центр Украинского легиона в Люблине продолжает прием заявок граждан Украины для службы в военном соединении. Заявки можно подать через официальный сайт Украинского легиона или через украинские консульства и посольства в Европе.