ВОЙНА В Украине Перевод военных через "Армія+": как будет работать механизм

2024-11-13 19:15

 

Процесс перевода становится цифровым.

Правительство приняло постановление, вводящее упрощенный и прозрачный механизм перевода военнослужащих между воинскими частями. Теперь рапорт можно подать через несколько минут прямо в приложении.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

По ее словам, это решение предоставит военным возможность делать перемещение между подразделениями достаточно быстро и переводиться по нескольким сценариям:

  • из тыловых частей в боевые или обратно;
  • из боевых частей в другие боевые;
  • из боевых частей в тылу по медицинским показаниям, если их должность не соответствует рекомендациям ВЛК.

Она также подчеркнула, что эти рапорты будут отправлены сразу в кадровый центр, а не командиру.

Следует отметить, что перевод будет возможен не чаще одного раза в год и только после шести месяцев службы в текущем подразделении.

Рапорт на перевод должен быть рассмотрен в течение 72 часов. Результат проверки будет сообщаться также через приложение. В случае отказа должны быть указаны четкие причины, в случае согласования – понятное решение.

Для подачи рапорта потребуется:

  1. Копия военного билета или удостоверение офицера.
  2. Рекомендательное письмо от бригады, куда запрашивается перевод.
  3. При наличии медицинских показаний – заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК).

"Пошаговые подсказки, предоставляемые пользователям в Армия+ позволят военным предоставить важные данные, необходимые для согласования перевода", — подытожила заместительница.

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