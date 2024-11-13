ВОЙНА В Украине Перевод военных через "Армія+": как будет работать механизм

2024-11-13 19:15

Процесс перевода становится цифровым.

Правительство приняло постановление, вводящее упрощенный и прозрачный механизм перевода военнослужащих между воинскими частями. Теперь рапорт можно подать через несколько минут прямо в приложении.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

По ее словам, это решение предоставит военным возможность делать перемещение между подразделениями достаточно быстро и переводиться по нескольким сценариям:

из тыловых частей в боевые или обратно;

из боевых частей в другие боевые;

из боевых частей в тылу по медицинским показаниям, если их должность не соответствует рекомендациям ВЛК.

Она также подчеркнула, что эти рапорты будут отправлены сразу в кадровый центр, а не командиру.

Следует отметить, что перевод будет возможен не чаще одного раза в год и только после шести месяцев службы в текущем подразделении.

Рапорт на перевод должен быть рассмотрен в течение 72 часов. Результат проверки будет сообщаться также через приложение. В случае отказа должны быть указаны четкие причины, в случае согласования – понятное решение.

Для подачи рапорта потребуется:

Копия военного билета или удостоверение офицера. Рекомендательное письмо от бригады, куда запрашивается перевод. При наличии медицинских показаний – заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК).

"Пошаговые подсказки, предоставляемые пользователям в Армия+ позволят военным предоставить важные данные, необходимые для согласования перевода", — подытожила заместительница.