Перевод военных через "Армія+": как будет работать механизм

Процесс перевода становится цифровым.
Правительство приняло постановление, вводящее упрощенный и прозрачный механизм перевода военнослужащих между воинскими частями. Теперь рапорт можно подать через несколько минут прямо в приложении.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире "1+1" в рамках телемарафона.
По ее словам, это решение предоставит военным возможность делать перемещение между подразделениями достаточно быстро и переводиться по нескольким сценариям:
Она также подчеркнула, что эти рапорты будут отправлены сразу в кадровый центр, а не командиру.
Следует отметить, что перевод будет возможен не чаще одного раза в год и только после шести месяцев службы в текущем подразделении.
Рапорт на перевод должен быть рассмотрен в течение 72 часов. Результат проверки будет сообщаться также через приложение. В случае отказа должны быть указаны четкие причины, в случае согласования – понятное решение.
Для подачи рапорта потребуется:
"Пошаговые подсказки, предоставляемые пользователям в Армия+ позволят военным предоставить важные данные, необходимые для согласования перевода", — подытожила заместительница.