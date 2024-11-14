ВОЙНА В Украине Мобилизация женщин: кому будут грозить штрафы из-за необновления данных

2024-11-14 20:48

 

Присоединиться к рядам ВСУ женщины могут только по собственному желанию.

В Украине все военнообязанные женщины старше 18-60 лет должны обновить свои учетные данные в ТЦК. По закону, о принудительной мобилизации украинок речь не идет.

Об этом сообщается на сайте Кременчугского районного ТЦК и СП.

Присоединиться к рядам ВСУ женщины могут только по собственному желанию. По закону "О воинской обязанности и военной службе", на военный учет должны стать те, кто имеет медицинскую или фармацевтическую специальность.

"Женщины-военнообязанные, в возрасте от 18 до 60 лет, должны обратиться в ТЦК и СП для получения военно-учетных документов", – говорится в пояснении ТЦК.

Юрист Андрей Корбецкий объяснил, что таким женщинам нужно обратиться в ТЦК. После обращения на них заведут личное дело, впоследствии направят на ВЛК, а там определят пригодность к службе.

"Они должны быть пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Нормы не изменились, но женщины с вышеуказанными специальностями обязаны сделать это без исключений", — подчеркнул Корбецкий.

Как сообщалось, на сегодняшний день в учебных центрах ВСУ осталось менее десятка мобилизованных, которым 50+ лет. Это связано с исполнением внутренней директивы командования Сухопутных войск. С конца сентября ТЦК прекратили принудительно мобилизовывать мужчин старше 50 лет.

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