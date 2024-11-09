Зеленский не подпишет штрафы за хранение дров – Шмыгаль

Никаких ограничений или штрафов на заготовку дров для украинцев не будет.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Резонансный депутатский законопроект о штрафах за хранение дров не будет подписан Президентом Украины", - сообщил он.
Более того, по его словам, государство и правительство будут способствовать украинцам, которые заготавливают дрова для отопления своих домов зимой.
"Ведь в сельской местности это важное резервное, а иногда и основное топливо", - пояснил премьер.
Напомним:
Верховная Рада 10 октября приняла законопроект, который предусматривает ответственность за хранение дров без документов. Он передан на подпись президенту.
Закон предусматривает:
Кроме того, закон предусматривает штраф для граждан и за небольшие объемы древесины - от 1 куб. м, если они не имеют документов о подтверждении происхождения дров.
Проголосованный Верховной Радой законопроект позволяет украинцам хранить 30 куб м сосновых дров или 15 куб м дубовых.