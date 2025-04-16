ВОЙНА В Украине Зеленский подписал закон, который позволяет получить 50% скидку на штрафы за неуточнение данных в ТЦК

2025-04-16 10:29

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет военнообязанным получить 50% скидку на штрафы за неуточнение данных от ТЦК.

По новому закону, если военнообязанный в течение 60 дней после вступления в силу мобилизационного указа не обновит свои данные в ТЦК, ЦНАП или через электронный кабинет - это считается административным правонарушением.

Штраф за такое нарушение составляет от 17 000 до 25 500 грн. Однако в случае добровольного обращения в ТЦК и самостоятельной оплаты, сумма штрафа составит лишь 50% минимального размера.

По данным Кабмина, более 6 миллионов человек в 2024 году не уточнили свои учетные данные, что делает проблему массовой и требует системного решения.

Как говорится в объяснительной записке к законопроекту, ключевая проблема, которую предлагается решить - предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК и СП для уточнения персональных данных, оплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50 % от минимального, определенного соответствующей статьей КУпАП размера.