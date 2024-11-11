Жизнь На Закарпатье родителей будут штрафовать за прогулы школьниками уроков

2024-11-11 13:32

В Закарпатской области будут ШТРАФОВАТЬ РОДИТЕЛЕЙ учеников ЗА ПРОГУЛЫ В ШКОЛАХ, сообщает Раховский городской совет.

Также родители будут нести ответственность за курение, употребление алкоголя, мелкое воровство, хулиганство и другие нарушения своих детей.

За такие поступки несовершеннолетних родители будут привлекаться к ответственности по частям 1-4 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На первый раз будет предупреждение или штраф 850 – 1700 грн.

Если в течение года повторится то же самое, то штраф будет от 1700 до 5100 грн.

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