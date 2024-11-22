ВОЙНА В Украине Чехия дала Украине почти миллион евро на закупку противотанковых гранатометов для ВСУ

2024-11-22 21:36

Чешская компания передала Украине почти миллион евро, которые будут направлены на приобретение противотанковых гранатометов, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, сообщает ЕП.

Как рассказали в ведомстве, в посольстве Украины в Чехии состоялась передача компанией STV GROUP символического чека на противотанковые гранатометы RPG-7 для сил обороны Украины на сумму 765 тысяч евро.

В МИД акцентировали, что RPG-7 – это оружие, доказавшее свою высокую эффективность в боевых условиях.

Посол Василий Зварыч отметил, что передача этой военной помощи – "еще один пример солидарности и поддержки наших чешских друзей".

"Убежден, что эти гранатометы в руках наших героических военных играют значительную роль в обороне от агрессора и защите человеческих жизней", – добавил он.

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СБУ разоблачила еще четыре схемы уклонения от мобилизации 2024-11-22 18:28
К использованию в ВСУ официально допущен специальный танк-эвакуатор 2024-11-22 17:29
НА ЯКЕ МАЙНО УХИЛЯНТА - БОРЖНИКА НЕ МОЖНА НАКЛАСТИ АРЕШТ — ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК 2024-11-22 13:30