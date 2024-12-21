ВОЙНА В Украине Страны Евросоюза готовятся провести первую зиму без поставок российского газа

2024-12-21 13:34

Страны Евросоюза обсудили подготовку к зиме на фоне истечения срока действия соглашения о транзите газа между россией и Украиной. Блок постепенно отказывается от поставок ископаемого топлива москвы. Об этом сообщает Bloomberg.

На первой встрече с новым комиссаром блока по энергетике Даном Йоргенсеном из Дании министры рассмотрели варианты снижения цен и повышения конкурентоспособности промышленности ЕС в период перехода к зеленой энергетике.

Укрепление отраслей промышленности ЕС в период чистого перехода стало одним из главных вопросов европейской политической повестки дня после негативной реакции.

На министерском заседании Еврокомиссия проинформирует государства-члены о подготовке к этой зиме, поскольку межправительственное транзитное соглашение между Киевом и москвой, служившее основой для поставок российского трубопроводного газа в Европу, истекает 31 декабря.