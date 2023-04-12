Политика Власти Австрии подтвердили, что немедленно арестуют путина в случае его визита

2023-04-12 11:21

РуССкого диктатора путина немедленно арестуют в случае его визита в Австрию. Об этом в интервью Tagesspiegel заявила министр по делам ЕС и конституции в правительстве Каролина Эдтштадлер.

По ее словам, объявление и выдача международного ордера на арест Международным уголовным судом означает, что если бы путин "ступил на австрийскую землю, то его должны были бы арестовать".

Австрия будет выполнять свои обязательства в соответствии с международным и уголовным правом, подчеркнула Эдтштадлер.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции заявили, что Австрия является участницей Римского статута, и будет выполнять свои обязательства в его рамках. В настоящее время статут ратифицировали 123 страны мира.

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