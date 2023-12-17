Политика Австрия согласилась разблокировать 12-й пакет санкций против роССии, - СМИ

2023-12-17 17:30

Австрия согласилась снять блок на 12-й пакет санкций против России, сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Твиттере.

"Австрия сняла свой блок, Санкции должны быть официально приняты на этой неделе", - написал он.

Reuters со ссылкой на дипломата ЕС сообщает, что Австрия сняла блокировку 12-го пакета санкций ЕС в отношении России после того, как Украина исключила Raiffeisen Bank International из черного списка.

"Оговорки о санкциях Австрии сняты", – заявил дипломат ЕС.

Ранее EU Observer писал, что Австрия до сих пор не сняла блок на 12-й пакет санкций ЕС, продолжая "шантажировать" Украину - как это делала Венгрия - чтобы добиться исключения Raiffeisen Bank, который ведет бизнес в России, из списка спонсоров войны.

"Они ввели резерв для изучения, который может быть отменен в понедельник или в начале следующей недели", - сообщил изданию источник в ЕС.

Отмечается, что "резерв для изучения" - это когда национальная столица просит дополнительное время, чтобы пересмотреть юридический мелкий шрифт перед подписанием решения ЕС.

"Но это также вводит в заблуждение, потому что Вена ничего не изучает. Зато австрийское правительство ведет переговоры с Киевом в эти выходные в последней попытке заставить Украину исключить австрийский Raiffeisen Bank из реестра спонсоров войны", - пишет издание.

"Шантаж" Нехаммера напоминает игры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который также задерживал 11-й раунд санкций ЕС против России с июня по октябрь, пока Украина не исключила из листинга венгерский банк OTP, несмотря на его бурную торговлю в России", - пишет издание.

В то же время, если на следующей неделе не будет достигнуто соглашение между Веной и Киевом, последний шанс принять 12-й пакет санкций против России в этом году закончится, поскольку институты ЕС начинают рождественские каникулы.

Австрийский Raiffeisen Bank International - что известно

Австрийская банковская группа Raiffeisen обещала покинуть российский рынок с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако по состоянию на 5 мая 2023 года с начала года Raiffeisen Bank утроил прибыль в России.

В начале ноября Raiffeisen Bank International снова откладывал уход с российского рынка. Глава банка Йоханн Штробль напомнил, что RBI планировал выделить свой российский бизнес из группы до конца декабря, но это "маловероятно", поскольку банк по-прежнему рассматривает сценарий продажи.