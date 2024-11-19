ВОЙНА В Украине Израиль передаст Киеву вооружение, захваченное у террористов в Ливане и Секторе Газа

2024-11-19 14:31

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук высоко оценил предложение Израиля передать Киеву вооружение производства рф, захваченное ЦАХАЛ в Ливане, Секторе Газа или на Западном берегу.

Об этом сообщает Times of Israel.

"Я приветствую это предложение и надеюсь, что Государство Израиль его одобрит. Выработанное на россии и находящееся в руках террористических организаций оружие доказывает, что россия поддерживает и поощряет Иран, Хезболлу, ХАМАС и всех тех, кто стремится убивать израильских граждан и солдат.

Что еще должно случиться, чтобы государство Израиль проснулось и осознало, что Россия действует агрессивно против Израиля за кулисами, через партнеров по оси зла, и что Украина и Израиль воюют с тем же врагом", - подчеркнул дипломат.