Мир Израиль утвердил новые планы масштабной военной операции в секторе Газы

2025-05-31 09:32

Израильским кабинетом безопасности одобрены новые планы военной операции в секторе Газы, предусматривающие взятие под контроль всего сектора Газы Армией обороны Израиля (ЦАГАЛ). Об этом со ссылкой на двух представителей израильской власти сообщает Associated Press.

Пока неизвестно, сколько времени ЦАХАЛ планирует оставаться в секторе Газы.

Источники утверждают, что ЦАХАЛ "наносит мощные удары по группировке ХАМАС и мешает ей участвовать в распределении гуманитарной помощи в секторе Газы".

Цель плана - добиться военной победы над ХАМАС и освободить заложников, остающихся в Газе.

Источники также заявили, что Израиль поддерживает контакты с несколькими государствами по предложению президента США Дональда Трампа обеспечить добровольное переселение палестинцев из сектора Газы в другие страны. Один из собеседников отметил, что этот план будет выполняться постепенно.

 

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