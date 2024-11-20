Мир Власти Индии оштрафовали WhatsApp на $25 млн за нарушение антимонопольного закона

2024-11-20 13:34

Комиссия по вопросам конкуренции Индии приказала WhatsApp воздержаться от обмена данными пользователей в рекламных целях с другими приложениями, принадлежащими компании Meta, в течение пяти лет. Об этом сообщает Reuters.

Также Комиссия оштрафовала технологического гиганта на 25,4 миллиона долларов за нарушение антимонопольного законодательства, связанного с политикой конфиденциальности мессенджера от 2021 года.

Напомним, в марте 2021 года CCI начала расследование политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp, позволявшей обмен данными с Facebook и его подразделениями, что вызвало негативную реакцию во всем мире. Правительство Индии рассматривает отчет комиссии, созданной Министерством корпоративных отношений. В отчете предлагается новый законопроект о цифровой конкуренции, который дополнит существующее антимонопольное законодательство.

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