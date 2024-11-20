Политика Байден одобрил поставки противопехотных мин для Украины - WP

2024-11-20 20:48

Президент США Джо Байден санкционировал поставки противопехотных мин в Украину. Этот шаг укрепит обороноспособность Киева против наступающих войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Решение последовало за недавним разрешением Белого дома, которое позволило Украине применять американские ракеты большой дальности ATACMS по территории России.

Издание отмечает, что доставка противопехотных мин в Украину также потенциально спорна. В частности, более 160 стран подписали международный договор, запрещающий их использование, поскольку это оружие может нанести долгосрочный ущерб гражданскому населению.

Однако Киев стремился к этим поставкам с тех пор, как Россия совершила полномасштабное вторжение, а также разместила противопехотные мины на передовой, чтобы помешать Украине в ее стремлении вернуть свою территорию.

Чиновники сообщили изданию, что администрация Байдена глубоко озабочена нападениями России на передовые линии Украины в течение последних недель и видит неотложную необходимость сдержать наступление. Пентагон считает, что предоставление мин является одним из самых полезных шагов, которые может предпринять администрация Джо Байдена, чтобы помочь замедлить наступление России.

Один из чиновников сказал, что тип противопехотных мин, который предоставят Украине – "непостоянны". Это означает, что мины самоликвидируются или теряют заряд батареи, что делает их неактивными, снижая опасность для мирных жителей. По словам этого источника, украинские политики обязались не устанавливать мины в густонаселенных районах. При этом эксперты по контролю над вооружениями заявили, что даже "непостоянные" мины представляют угрозу безопасности.

Источник WP также объяснил, почему использование мин будет полезно с применением других боеприпасов.

"Россия атакует украинские линии на востоке волнами войск, не обращая внимания на потери, которые несут. Следовательно, украинцы, очевидно, понесут потери, и все больше городов и поселков рискуют пасть. Эти мины были созданы специально для борьбы именно с этим. Когда они используются совместно с другими боеприпасами, которые мы уже поставляем Украине, предполагается, что они будут способствовать более эффективной обороне", - сказал чиновник.

Как пишет WP, Байден не хотел поставлять Украине мины, столкнувшись с опасениями внутри его собственной администрации и со стороны широкого круга сторонников противоминной политики. Они говорили, что риск мирных жителей неприемлемо высок.

Однако успехи РФ на поле боя в последние месяцы заставили Белый дом найти новые способы помочь Киеву, особенно после победы избранного президента США Дональда Трампа, пообещавшего как можно быстрее завершить войну.

Один из чиновников рассказал, что использование мин будет ограничено территорией Украины. Ожидается, что они воспользуются на востоке страны.

Это связано с тем, что россияне добились значительных успехов в Донецкой области и в последние месяцы захватили территорию самыми быстрыми темпами с 2022 года. ВСУ тяжело выстраивали прочные оборонительные линии на фоне вылетов беспилотников и небольших штурмовых групп россиян.

Также WP добавило, что ни Россия от США не входят в число 164 участников Оттавской конвенции, также известной как Договор о запрете мин. То есть документ запрещает установку и передачу противопехотных мин.

При этом в 2022 году Байден возродил политику эпохи Обамы, которая запрещала передачу и использование американских противопехотных мин вне Корейского полуострова.