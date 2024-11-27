ВОЙНА В Украине КАРТА От Часова Яра мало что осталось, ситуация стабильно тяжелая, - ГВА

2024-11-27 21:37

Российские захватчики целенаправленно уничтожают город Часов Яр в Донецкой области.

Об этом заявил начальник ГВА Сергей Чаус.

"Ситуация стабильно тяжелая в Часовом Яру. К сожалению, в последнее время никаких улучшений не видно и не слышно. Постоянно летит, постоянно гудит. К сожалению, от того города, который я знаю и помню, осталось очень мало. Многоэтажный жилой фонд практически весь разрушен. Частный сектор находится примерно в таком же состоянии. Поэтому говорить о городе очень больно. Если бы это остановилось, но ведь все продолжается - и разрушения, и боевые действия", - рассказал он.

По словам Чауса, Часов Яр находится под постоянными и масштабными обстрелами. РФ применяет весь доступный арсенал - от авиаударов до минометного огня. Используется как ствольная, так и реактивная артиллерия. Оккупанты целенаправленно уничтожают город, не жалея ни одного вида оружия.

"В городе осталось 302 человека. Вчера прошла эвакуация. Люди разбросаны по всей громаде. Выживать можно только в подвалах, ведь пребывание в домах - это фактически самоубийство. Обстрелы носят хаотичный характер, и невозможно их спрогнозировать. Снаряды падают в разных местах, в разных районах, поэтому составить какой-то прогноз просто нереально", - подытожил он. Источник: https://censor.net/ru/n3522123