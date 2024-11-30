Политика Зеленский рассказал о возможности прекращения огня при условии членства Украины в НАТО

2024-11-30 11:30

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News выразил готовность рассмотреть возможность прекращения огня при условии, что территории под контролем Украины войдут под защиту НАТО.

Как сообщает Sky News, в разговоре с главным корреспондентом телеканала Стюартом Рэмзи президент Украины прокомментировал возможность завершения "горячей фазы войны".

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем", - заявил Зеленский.

По его словам, это нужно сделать быстро, а затем Украина сможет вернуть оккупированные территории "дипломатическим путем". Президент подчеркнул, что прекращение огня необходимо для гарантии того, что "Путин не вернется" захватывать новые украинские территории.

Относительно сотрудничества с новоизбранным президентом США, Зеленский отметил: "Мы должны работать с новым президентом... Я хочу работать с ним непосредственно, потому что есть разные голоса от людей вокруг него".

Президент Украины подтвердил, что уже имел разговор с Трампом в сентябре в Нью-Йорке, охарактеризовав его как "очень теплый, хороший, конструктивный".