Политика Зеленский назвал условие, при котором готов "прекратить войну"

2024-12-01 16:30



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о прекращении "горячей фазы войны" возможно, если Украине предложат членство в НАТО даже без временно оккупированных территорий.

Об этом он сказал в интервью Sky News.

Лидер Украины прокомментировал публикации СМИ о том, что одним из планов Трампа по прекращению войны может быть "передача" России оккупированных территорий в обмен на вступление Украины в НАТО.

В ответ на это Зеленский сказал, что для прекращения "горячей фазы войны" необходимо предложить членство в НАТО неоккупированным частям Украины. Он подчеркнул, что именно приглашение в альянс должно быть для Украины в ее международно признанных границах.

"Если мы хотим остановить горячую стадию войны, нужно взять под зонтик НАТО ту часть Украины, которую мы контролируем", - сказал президент.

По словам Зеленского, после этого оккупированные территории Киев сможет вернуть по дипломатическому пути.

Лидер Украины отметил, что остановка огня необходима для того, чтобы "гарантировать, что Путин не вернется", чтобы захватить еще больше украинских территорий.

Однако он обратил внимание на то, что Украина никогда не рассматривала такое предложение, потому что официально никто ей это не предлагал.

"Юридически признавать украинские территории, которые находятся под оккупацией России, признавать их российскими мы не будем. И не можем. Это противоречит Конституции Украины", - сказал президент.

При этом в Sky News отметили, что Зенский впервые говорит о соглашении по прекращению огня, которое предполагало бы контроль России над украинскими территориями.

В течение всей войны он никогда не заявлял, что уступит Москву любую оккупированную украинскую территорию, в том числе Крым, аннексированный в 2014 году.

В свою очередь корреспондент BBC Пол Адамс прокомментировал, могут ли Украине дать зонтик НАТО.

По его словам, в интервью Sky News Зеленский говорит, что если членство в НАТО будет предложено всей Украине, в ее международно признанных границах, то он может быть готов рассмотреть предложение, чтобы под зонтик НАТО перешла территория, которая сейчас остается под контролем Киева.

"Это могло бы помочь закончить "горячую фазу" войны, признает он, но это должно произойти быстро. И тогда Украина попытается вернуть территорию, сейчас находящуюся под российским контролем, дипломатическими средствами. Важно отметить, что, по словам Зеленского, никто ему таких предложений пока не делал, поэтому все это обсуждение сугубо теоретическое. НАТО должна предложить членство всей стране, включая те ее части, которые находятся под российским контролем. Очень сомнительно, что НАТО когда-нибудь даже рассмотрит такой шаг", - пишет Адамс.

По его словам, есть сообщения, что западные круги уже более года обсуждают так называемую западногерманскую модель, когда членство в НАТО было предложено разделенной Германии. Однако никаких официальных предложений Украине пока не делали.

"Также следует отметить, что до сих пор не было никаких указаний, что Владимир Путин готов рассматривать подобные предложения. Все признаки указывают на то, что альянс не поддержит какую-либо вовлеченность Украины в НАТО", - подчеркнул корреспондент.

Кроме того, в интервью Sky News Зеленский также отметил, что западные партнеры призывают Украину усилить мобилизацию, но не дают ей оружия достаточно. По словам президента, Киев просил оснастить 10 военных бригад, но Запад полностью укомплектовал всего две с половиной бригады.

"Они говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые наши партнеры не оснастили, я очень просил их больше года назад, что нам нужно оснастить эти бригады. Мы приняли это решение с Соединенными Штатами и с европейскими союзниками, и сегодня Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили две с половиной бригады", – заявил лидер Украины.

Он также отметил, что проблема Украины заключается именно в оснащении военнослужащих оружием и техникой, а не в количестве имеющихся войск. Ранее на этой неделе СМИ сообщали, что США призывают Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет. В Киеве выступили против этой идеи.

"Меня спрашивают о мобилизации... о том, что нужны молодые люди. И я ответил: Вы хотите, чтобы они умирали без оружия?... И если европейские или американские чиновники имеют идею по возрасту мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое " – сказал Зеленский в интервью.

Напомним, Зеленский рассказал о возможности прекращения огня при условии членства Украины в НАТО.